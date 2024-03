Un si grand soleil spoilers : Eliott au pied du mur, départ, les résumés jusqu’au 22 mars 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 22 mars 2024 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans la série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi au vendredi 15 mars 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Claire et Florent essaient toujours d’aider Kira à aller mieux. Mais la jeune femme n’arrive pas à se remettre de sa rupture avec Louis et va prendre la décision de partir…

Chez L Cosmétiques, Boris inquiète tandis qu’Eliott réalise que faire confiance à Bernier était une mauvaise idée. Et sa compagne, Muriel, est sur le point d’accoucher !



Quant à Flore, elle annonce une mauvaise nouvelle à son père…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 11 au 15 mars 2024

Lundi 18 mars 2024 (épisode 1356) : A court de solutions pour aider sa fille, Claire trouve de l’aide auprès d’Elisabeth. De son côté Eliott est pris dans un véritable dilemme.

Mardi 19 mars 2024 (épisode 1357) : Alors que la situation dérape entre Flore et Elisabeth, Bernier met son plan à exécution ; tandis que Muriel se précipite à l’hôpital.

Mercredi 20 mars 2024 (épisode 1358) : Flore annonce une mauvaise nouvelle à Alain, tandis que les employés de L. Cosmétiques commencent à se méfier dangereusement de Boris. Eliott quant à lui, réalise qu’il a commis une grave erreur.

Jeudi 21 mars 2024 (épisode 1359) : Alors que Kira se prépare à un grand changement. Pendant ce temps, Eliott prend le risque de tout perdre. Manu, quant à lui, continue à se poser des questions.

Vendredi 22 mars 2024 (épisode 1360) : Alors que Becker prend les choses en main, Thaïs a encore du mal à enterrer la hache de guerre, et Claire et Florent essaient de se changer les idées…

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.