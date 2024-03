Vivement Dimanche du 10 mars 2024 : pourquoi l’émission de Michel Drucker est déprogrammée ?

Publicité





Vivement Dimanche du 10 mars 2024 : les invités de Michel Drucker – Ce dimanche après-midi, Michel Drucker ne sera pas au rendez-vous sur France 3 avec son divertissement dominical « Vivement dimanche ». En effet, exceptionnellement aujourd’hui, l’émission est déprogrammée !











Vivement Dimanche du 10 mars 2024 : déprogrammation

France 3 diffusera l’arrivée de la course cycliste Paris-Nice, ce dimanche en début d’après-midi, en lieu et place de Vivement Dimanche. Michel Drucker vous donne donc rendez-vous dimanche prochain, le 17 mars, pour une spéciale consacrée au duo Jean Poiret et Michel Serrault.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TVv