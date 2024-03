Ici tout commence spoilers : un couple phare en crise, les résumés jusqu’au 29 mars 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 29 mars 2024 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 25 au vendredi 29 mars 2024.





Et on peut déjà vous dire qu’une vieille connaissance d’Hortense est de retour et sème le trouble dans sa vie… Et dans son couple en particulier !







Le père d’Hortense est lui aussi de retour alors le mariage de sa fille bat de l’aile. De son côté, Thibault décide de se rapprocher de Jasmine. Et Zacharie prépare une surprise pour Laetitia. Il pourrait bien s’agir d’une demande en mariage !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 25 au 29 mars 2024

Lundi 25 mars 2024 (épisode 889) : A L’institut, une vieille connaissance bouleverse les certitudes d’Hortense. David disparaît mystérieusement… Avec ses amis, Pénélope participe à une activité haute en couleurs !

Mardi 26 mars 2024 (épisode 890) : En sauvant un mariage, Hortense met à mal le sien. A L’institut, une mauvaise surprise attend Antoine… Pour se rapprocher de Jasmine, Thibault a trouvé l’allié idéal.

Mercredi 27 mars 2024 (épisode 891) : A L’institut, le père d’Hortense donne un coup de pouce à la vie amoureuse de sa fille. « Chez Léonine », l’évaluation finale de Jude et Lionel s’annonce tendue… Au Double A, Anaïs se transforme en tyran pour la bonne cause !

Jeudi 28 mars 2024 (épisode 892) : Confrontée au pire, Hortense doit tout gérer de front. Laetitia découvre que Zacharie lui prépare une surprise… Au Double A, le plan d’Anaïs pour aider les Leroy semble fonctionner…

Vendredi 29 mars 2024 (épisode 893) : Pour faire face à son deuil, Hortense trouve du soutien là où elle ne l’attendait pas. Pour la fin du projet «Chez Léonine», la victoire de Jude est douce-amère. Amoureuse, Laetitia met la charrue avant les bœufs.



