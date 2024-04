Publicité





20h30 le dimanche du 14 avril 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





« 20h30 le dimanche » du 14 avril 2024 : les invités

> Face à l’écran : Ahmed Sylla

L’acteur et comique, âgé de 34 ans et originaire du Sénégal, évoque son enfance à Nantes, partagée entre la cité HLM où il a grandi et l’école privée catholique où ses parents l’ont inscrit. À l’âge de 14 ans, il découvre sa passion pour le théâtre au collège, s’inspirant notamment de Louis de Funès et Raymond Devos qui deviennent ses modèles. À partir du 31 mai, il se produira au Casino de Paris avec son nouveau seul-en-scène, « Origami », et dès le 17 avril, il sera à l’affiche du film « Ici et là-bas » réalisé par Ludovic Bernard.

Synopsis : installé depuis quinze ans au Sénégal, Adrien mène une vie paisible au côté de sa compagne Aminata. Lorsqu’ il est renvoyé en France pour un problème de visa, il débarque chez Sékou, un cousin éloigné de sa femme qui travaille comme commercial à Paris. Contraint par sa patronne d’aller en région à la rencontre de clients, Sékou n’a d’autre choix que d’embarquer ce drôle de cousin dans un tour de France qui leur réserve bien des surprises.



> L’interview : Bixente Lizarazu

Ancien footballeur et champion du monde en 1998 avec l’équipe de France, il partage dans son ouvrage « Vivre de sports » (publié aux éditions Flammarion) son expérience de vie après sa carrière sportive, ainsi que l’importance vitale que revêt pour lui la pratique intensive d’une activité sportive aujourd’hui. Il ouvre son cœur sur sa passion pour sa région natale, le Pays basque.

