« Astérix et Obélix : au service de sa Majesté » : le film ce soir sur France 2 (14 avril 2024)

« Astérix et Obélix : au service de sa Majesté » en encore une fois en mode rediffusion ce soir sur France 2, dimanche 14 avril 2024. Dans ls rôles principaux : Gérard Depardieu, Edouard Baer, ou encore Guillaume Gallienne.





« Astérix et Obélix : au service de sa Majesté » : l’histoire

50 avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses légions il décide d’envahir cette île située aux limites du monde connu, ce pays mystérieux appelé Brittania, la Bretagne.

La victoire est rapide et totale. Enfin… presque. Un petit village breton parvient à lui résister, mais ses forces faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide donc d’envoyer son plus fidèle officier, Jolitorax, chercher de l’aide en Gaule, auprès d’un autre petit village, connu pour son opiniâtre résistance aux Romains…



Dans le village gaulois en question, Astérix et Obélix sont déjà bien occupés. Le chef leur a en effet confié son neveu Goudurix, une jeune tête à claques fraîchement débarquée de Lutèce, dont ils sont censés faire un homme. Et c’est loin d’être gagné.

Quand Jolitorax arrive pour demander de l’aide, on décide de lui confier un tonneau de potion magique, et de le faire escorter par Astérix et Obélix, mais aussi Goudurix, car ce voyage semble une excellente occasion pour parfaire son éducation. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu…

Le saviez-vous ?

🎞️ Lors de sa sortie en salles, le film a reçu un accueil mitigé. S’il a été plutôt bien accueilli par la presse, il n’a pas rencontré le succès escompté du côté du public.

🎞️ Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, n’a pas caché sa déception face à ce film après lequel elle a confié vouloir faire table rase du passé. Depuis on attend le fameux « Astérix et Obélix en Chine », film dont on nous parle depuis maintenant 3 ans. Sauf que, dans l’état actuel des choses, le projet semble désormais au point mort.

« Astérix et Obélix : au service de sa Majesté » : bande-annonce

