« Astérix : Le Domaine des Dieux », c’est ce soir sur M6 (12 avril 2024)

« Astérix : Le Domaine des Dieux » au programme télé du vendredi 12 avril 2024 – Ce vendredi soir à la télé, M6 rediffuse encore une fois le film d’animation de Louis CLICHY et Alexandre ASTIER, « Astérix : Le Domaine des Dieux ».





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en live streaming sur 6Play (fonction direct). S’agissant d’un film de cinéma, aucun replay ne sera ensuite disponible.







« Astérix : Le Domaine des Dieux » : l’histoire

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains. : « Le Domaine des Dieux ». Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain et au confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César.

Avec les voix de : Roger CAREL (Astérix), Guillaume BRIAT (Obélix), Lorànt DEUTSCH (Anglaigus), Laurent LAFITTE (Duplicatha), Alexandre ASTIER (Centurion Oursenplus), Alain CHABAT (Sénateur Prospectus), Bernard ALANE (Panoramix), Philippe MORIER-GENOUD (César), Elie SEMOUN (Cubitus), Géraldine NAKACHE (Dulcia)



« Astérix : Le Domaine des Dieux » : le saviez-vous ?

✦ Si Alexandre Astier est particulièrement célèbre pour la minisérie “Kaamelott” qui l’a révélé, c’est la première fois qu’il est aux commandes d’un film d’animation.

✦ “Astérix et le Domaine des Dieux” a réalisé plus de 3 millions d’entrées en France.

✦ Le film « Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu » sortira en salles en février 2023

La bande-annonce