Benjamin Baroche et Mikaël Mittelstadt (Ici tout commence) réunis dans une nouvelle série !

TF1 a annoncé le début du tournage d’une toute nouvelle série, « Rien ne t’efface », avec Benjamin Baroche, acteur phare de la série quotidienne « Ici tout commence ». A ses côtés, vous retrouverez Gwendoline Hamon, Fauve Hautot, ou encore un ancien acteur de « Ici tout commence », Mikaël Mittelstadt, et Samy Gharby de « Demain nous appartient ».





Le tournage de « Rien ne t’efface » a lieu en ce moment en Auvergne et Pays Basque. Au programme, 6 épisodes de 52 minutes.







Présentation de la série « Rien ne t’efface »

Dix ans après la mort tragique de son fils Esteban, Maddi rencontre Tom, un jeune garçon qui lui ressemble étrangement. Intriguée, elle déménage de son Pays Basque natal pour se rapprocher de Tom en Auvergne.

Elle découvre rapidement qu’en plus de la ressemblance physique, Tom a des réminiscences et visions de souvenirs d’Esteban.

Quand une série de meurtres secoue la paisible région, Maddi ne peut s’empêcher de se demander : ces événements sont-ils liés à la mort de son fils ? Qui est vraiment Tom et quel est son lien avec Esteban ?

Le casting

Avec : Gwendoline HAMON, Benjamin BAROCHE, Fauve HAUTOT, Bruno DEBRANDT, Samy GHARBI, Flore BONAVENTURA, Mathieu MADÉNIAN, Mikaël MITTELSTADT et Fanny COTTENÇON

Avec la participation de Lannick GAUTRY



