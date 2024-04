« Mariés au premier regard » du 22 avril 2024 : l’épisode 6 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 22 avril 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Marie et Jérémy, Loïc et Ophélie, Ludivine et Raphaël, et la découverte de deux nouveaux célibataires : Camille et Romain.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







Publicité





« Mariés au premier regard » du 22 avril, au programme ce soir

Marie et Jérémy sont mariés mais elle doit lui avouer qu’elle connait bien son meilleur ami et témoin, Thibault… Ils ont vécu une courte histoire ! Comment Jérémy va-t-il réagir à cet aveu alors qu’ils ont un coup de coeur réciproque ?

Loïc parviendra-t-il enfin à dépasser sa paralysie et à se reprendre face à cette femme qui l’impressionne tant pour se montrer plus rassurant et séducteur ? Le début du voyage de noces de Loïc et Ophélie est clairement compliqué et ne fait que les éloigner encore un peu plus…



Publicité





A quelques jours du mariage, Ludivine prend peur et développe une véritable obsession sur un critère en particulier : la taille de son mari. Un détail qui risque de poser problème lors de sa rencontre avec Raphaël…

Et vous ferez la connaissance de Romain et Camille.

Camille, 33 ans, assistante d’éducation, maman d’une petite fille de 4 ans

Depuis sa séparation, Camille se consacre exclusivement à sa fille qu’elle élève seule. Cette trentenaire a une personnalité captivante, intense, à la franchise déroutante ! Son charme irrésistible, sa beauté naturelle et un peu sauvage plait aux hommes. Mais entre le peu de temps qu’elle a, entre son travail et sa fille, il est difficile pour elle de faire des rencontres. Elle attend de la science un homme intelligent, charismatique, sécurisant, à l’image de son père, un homme qu’elle admireet capable d’un amour passionné.

Romain, 40 ans, investisseur et chef d’entreprise

Romain est un papa heureux de deux beaux enfants. Bosseur, passionné et ambitieux, Romain a très bien réussi sa vie professionnelle. Bel homme, bien dans ses baskets, rassurant et généreux, Romain est le pilier de sa famille et de ses amis. Pourquoi cet homme qui a tout pour lui est-il célibataire ? Parce qu’en amour, il est exigeant et n’aime pas la routine. Pour lui, l’amour doit faire vibrer et il a besoin d’intensité. Très cartésien, il croit en la science et va lancer le défi aux experts de lui trouver une femme pétillante, entière, naturelle, passionnée, indépendante, une femme intense qui le fera vibrer, chavirer, enflammer son cœur, et profiter de la vie à deux !

Extrait vidéo

« Vous vous êtes pécho ? » 👀

Cette semaine dans #MAPR c’est l’heure des révélations !

Lundi à 21:10 pic.twitter.com/mTW9MISJq9 — M6 (@M6) April 19, 2024

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.