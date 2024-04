C à vous du 22 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 22 avril 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Élections européennes : Marion Marechal, tête de liste de Reconquête!, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Taux d’intérêt, inflation… On en parle avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui publie sa lettre annuelle au président de la République



🔵 🎵 Dans le live de C à vous : le groupe Shaka Ponk interprète le titre “I’m picky – Unplugged” en live sur la scène

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Fatéma Hal, propriétaire du restaurant “Mansouria” à Paris et ambassadrice de la gastronomie marocaine

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Sya Dembélé, championne de breakdance et gagnante du Red Bull BC One France, en lice pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024; et Corinne Masiero et Rachel Kéké pour le film “Petites mains” en salle le 1er mai

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 22 avril 2024 à 19h sur France 5.