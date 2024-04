C à vous du 24 avril 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 24 avril 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Transition énergétique : que pensent les citoyens européens ? Catherine Macgregor, directrice générale d’ENGIE et Giles Finchelstein présentent leur étude « Du défi à l’opportunité – Agir ensemble pour réussir la transition énergétique »

🔵 📌 Le témoignage de François Lecointre, ancien chef d’état-major des armées, qui publie « Entre guerres »



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Fatéma Hal, propriétaire du restaurant « Mansouria » à Paris et ambassadrice de la gastronomie marocaine

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Albert Cohen, producteur du spectacle musical « Les 10 Commandements », actuellement en tournée dans toute la France

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Julien Courbet pour l’émission « Arnaques – Spéciale Foire : Bonnes ou mauvaises affaires ? » diffusée mardi à 21h10 sur M6; et Wim Hof pour son évènement « Wim Hof experience » le 9 juin au Zénith de Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 24 avril 2024 à 19h sur France 5.