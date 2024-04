C dans l’air du 25 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 25 avril 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 25 avril 2024 : le sommaire

⬛ L’ancien procureur François Molins, récemment auteur de ses mémoires, se joindra à Caroline Roux dans #cdanslair pour une exploration des méandres de la justice et une rétrospective des moments forts de sa carrière. Réputé comme le magistrat le plus éminent de France, Molins remonte le fil de son parcours, offrant un regard intime sur le monde judiciaire. Ayant joué un rôle majeur dans la lutte contre le terrorisme lors des récents attentats en France, notamment de 2012 à 2018, son récit captivant plonge au cœur de l’institution judiciaire, qu’il a servie avec indignation face à l’injustice pendant quarante-six ans.

Son livre aborde également plusieurs procès emblématiques impliquant des affaires politico-financières telles que « Bygmalion », « Cahuzac » et « Dupond-Moretti », où il a incarné un contre-pouvoir inflexible. Parti à la retraite en juin 2023 après près d’un demi-siècle de service dévoué à la justice, Molins a terminé sa carrière remarquable à la Cour de cassation, où il a officié en tant que procureur général depuis 2018, laissant derrière lui une marque indélébile grâce à sa liberté de parole sans équivoque.

⬛ Espionnage, ingérences étrangères : l’Europe sonne l’alerte

À l’approche des élections européennes de juin, de nouvelles affaires d’ingérence étrangère émergent. Un assistant d’un député européen allemand de l’AfD a été arrêté pour espionnage au profit de la Chine. Des enquêtes sur des réseaux de propagande russe impliquant des députés européens, dont certains de l’extrême droite, ont été demandées. En France, les menaces de cyberattaques et de désinformation, notamment de la part de la Russie et de la Chine, sont prises au sérieux. Le gouvernement français présente des mesures pour lutter contre la désinformation sur les réseaux sociaux pendant la période électorale. Emmanuel Macron appelle à renforcer la souveraineté européenne et propose des initiatives pour une défense européenne crédible.



