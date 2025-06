Echappées Belles du 28 juin : direction le Canal du Midi ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 28 juin 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Canal du Midi, l’art de prendre son temps », suivi de la rediffusion « Spéciale Savoie Mont-Blanc avec Théo Curin ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 28 juin 2025, à 21h – Canal du Midi, l’art de prendre son temps (inédit)

Et si nous prenions le temps d’explorer différemment ? Loin du tumulte des grands axes et du stress quotidien, cette émission vous propose une parenthèse le long du Canal du Midi. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce chef-d’œuvre imaginé par Pierre-Paul Riquet devient le fil rouge d’un voyage empreint de douceur et de lenteur. À vélo, en aviron, sur une péniche ou à pied, partons à la découverte de paysages sereins, de villages authentiques et de ceux qui ont choisi une vie au rythme paisible du canal. Un retour à l’essentiel, entre détente, activités sportives, rencontres locales et art de vivre en toute tranquillité.

Echappées Belles du 21 juin à 22h30 – Spéciale Savoie Mont-Blanc avec Théo Curin

Le lac d’Annecy, véritable carte postale entourée par les sommets des Aravis et des Bauges, séduit toute l’année par sa beauté et son ambiance chaleureuse. En été, il attire les foules venues profiter de ses eaux agréables, tandis que les Savoyards, sportifs dans l’âme, s’adonnent aux activités nautiques.



Au nord, Annecy et ses canaux captivent touristes et nouveaux habitants, tous charmés par « la perle des Alpes ». Sur la rive droite, Menthon-Saint-Bernard et son château offrent un dernier écrin de patrimoine surplombant le lac.

Au-delà, vallées et massifs des deux Savoies accueillent randonneurs et agriculteurs. En été, vaches et chèvres montent en alpage, leurs cloches résonnant dans les pâturages, tandis que les fromages locaux s’affinent avant de garnir les tables étoilées de la région.

De la rive du lac aux sommets, Théo Curin part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ces terres et perpétuent la tradition d’accueil savoyarde.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 28 juin 2025 dès 21h sur France 5