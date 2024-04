C dans l’air du 30 avril 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 30 avril 2024, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 30 avril 2024 : le sommaire

⬛ Gilles Keppel, politologue, spécialiste de l’islam et du monde arabe, sera l’invité de Caroline Roux dans #cdanslair.

Gilles Kepel analyse le Proche-Orient depuis quarante ans. Il publie « Holocaustes » aux éditions Plon, dans lequel il livre des pistes de réflexion pour mieux comprendre le conflit israélo-palestinien, mais aussi les conséquences géopolitiques contre l’Occident depuis les attaques du Hamas le 7 octobre 2023.

⬛ Gaza : après Science Po, les manifestations se propagent…

Les négociations pour une trêve à Gaza se poursuivent alors que la mobilisation des étudiants de Sciences Po en France gagne de l’ampleur. Le mouvement de blocage, débuté à Sciences Po Paris et étendu à d’autres campus, a suscité des réactions politiques. Malgré la fin du blocage à Sciences Po Paris, des controverses persistent. Les Républicains critiquent la direction de l’école, tandis que le gouvernement affirme maintenir le dialogue. La France Insoumise et l’extrême droite ont également exprimé leurs positions. Aux États-Unis, des manifestations pro-palestiniennes ont également lieu dans les universités, suscitant des préoccupations de l’ONU quant aux interventions policières.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 30 avril 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.