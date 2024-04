Camping Paradis du 1er avril 2024 : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 1er avril 2024 – En ce lundi de Pâques, Laurent Ournac vous donne rendez-vous cet après-midi sur TF1 pour deux épisodes de la série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 1er avril 2024 : l’épisode « Réunions de familles »

Benoît et Julien, deux frères autrefois très proches malgré leurs différences, se réunissent au camping pour célébrer les 10 ans de Léo, le fils de Benoît. Cependant, Benoît ressent une tension palpable en retrouvant Julien après trois ans de séparation. Il est jaloux de la relation complice entre Julien et Léo. Quel secret les a-t-il éloignés ? Pendant ce temps, Sabine attend avec impatience son compagnon Laurent pour leurs premières vacances ensemble au camping. Mais à son arrivée, elle découvre avec surprise que Laurent a amené son fils Max, âgé de 19 ans, dont les plans de vacances avec ses amis ont échoué. De son côté, André pense que Tom souhaite prendre sa retraite, tandis que Tom est convaincu qu’André veut la prendre, créant ainsi une confusion entre eux.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Carole Richert (Sabine), Stéphane Blancafort (Laurent), Gabrielle Atger (Claire), Thomas Séraphine (Benoît), Léa François (Delphine), Patrick Paroux (Parizot), Ruben Lellouche (Léo), Damien Ferdel (Max), Aymeric Lecerf (Julien), Graziella Jullian (Isabelle)



Et à 15h40 l’épisode « Miss Camping »

Stéphane a choisi de profiter de son séjour chez Tom pour faire une annonce importante à sa fille, Marion : il a refait sa vie avec Béatrice, la meilleure amie de sa mère décédée il y a deux ans, qui se trouve également au camping. De son côté, Simon est déterminé à reconquérir Elsa, son ex, qui passe des vacances au camping avec Murielle. Cependant, Elsa a du mal à lui avouer que Murielle est sa nouvelle compagne, celle pour qui elle l’a quitté. Pendant ce temps, une élection de Miss et Mister Camping est organisée, et Parizot est prêt à tout pour remporter le titre.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Philippe Caroit (Stéphane), Juliette Chêne (Muriel), Elodie Varlet (Elsa), Cécile Pallas (Béatrice), Patrick Paroux (Parizot), Margaux Gueunier (Marion), Thomas Drelon (Simon), Jeanne Lambert (Marina)