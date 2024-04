Capital du 7 avril 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 7 avril 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Crise de l’immobilier : les meilleurs plans pour acheter ».





Capital du 7 avril 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Acheter ou louer : comment faire le bon choix ?

La décision entre l’achat et la location est un dilemme majeur dans tout projet immobilier, et cela devient encore plus crucial dans le contexte actuel. Avec une augmentation considérable des taux de crédit en deux ans et une stagnation des prix de l’immobilier, se demander s’il est encore viable d’acheter est légitime. D’autre part, louer peut sembler plus simple, mais cela reste un défi, surtout dans les grandes villes où l’offre de logements est limitée. Pour prendre la bonne décision, plusieurs facteurs entrent en jeu, notamment vos ressources financières, vos plans à long terme, mais également la localisation souhaitée pour votre futur logement. En effet, la stratégie idéale peut varier considérablement d’une ville à une autre, en fonction des prix au mètre carré et des niveaux de loyer. De la province aux métropoles, nous avons suivi différents Français dans leur recherche de logement, nous avons consulté des experts locaux de l’immobilier et analysé le marché avec des spécialistes nationaux. Notre objectif est de vous fournir les informations nécessaires pour faire un choix éclairé entre l’achat et la location. Ainsi, vous serez mieux préparé avant de franchir les portes de votre prochain domicile.

Immobilier dans le neuf, comment profiter de la crise pour négocier

Le secteur de l’immobilier neuf est confronté à une crise sans précédent. Au cours de la dernière année, les ventes ont chuté de manière drastique, avec une baisse d’environ 50 % pour les appartements et jusqu’à 70 % pour les constructeurs de maisons individuelles. Les promoteurs, durement touchés par le manque d’acheteurs incapables d’obtenir un crédit, sont désormais en mode « soldes » avec des offres commerciales alléchantes à tous les niveaux. Ces offres comprennent des avantages tels que les frais de notaire offerts, des cuisines équipées gratuites et même des réductions allant jusqu’à 5 000 euros par pièce. Ces remises exceptionnelles varient de 8 % à 15 % pour un appartement. La question se pose donc : est-ce le bon moment pour acheter, en profitant de ces incitations commerciales, avec la possibilité de renégocier le montant du crédit lorsque les taux d’intérêt baisseront ? De Lyon à la Côte d’Azur en passant par la région parisienne, une enquête approfondie est menée sur ce marché de l’immobilier neuf, où une bonne affaire pourrait vous attendre au coin de la rue.



Emprunter plus pour moins cher : comment décrocher enfin son crédit ?

En l’espace de moins de deux ans, les taux d’intérêt ont connu une multiplication par quatre, ce qui a inévitablement un impact sur le budget alloué à l’immobilier. Depuis janvier 2022, les Français ont vu leur pouvoir d’achat immobilier diminuer de 20 m², soit l’équivalent de deux chambres. Face à cette hausse des taux, comment concrétiser ses projets d’achat immobilier ? Les journalistes de Capital ont exploré diverses solutions, dont certaines permettent même de réaliser des économies. En effet, certains acheteurs parviennent à négocier jusqu’à 40 % de remise sur le prix de leur bien. Quel est leur secret ? D’autres ont réussi à augmenter considérablement leur apport initial, ce qui facilite l’obtention de leur prêt. Dans ce contexte où obtenir un crédit immobilier devient une mission quasi impossible, quelles sont les nouvelles alternatives, comme emprunter davantage ou opter pour des modalités de remboursement plus flexibles, pour accéder à la propriété ?

Capital du 7 avril 2024, extrait vidéo

« Crise de l’immobilier : les meilleurs plans pour acheter », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.