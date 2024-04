The Voice du 6 avril : les battles démarrent ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

Publicité





The Voice du 6 avril 2024, extrait vidéo – Place au début des battles de la saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Mika, Zazie, Vianney, Bigflo & Oli – terminent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice du 6 avril 2024, extrait vidéo

Après les Auditions à l’Aveugle, vient le moment tant attendu des fameuses Battles. Cette étape, à la fois impressionnante sur le plan vocal et émotionnellement redoutable, oblige les coachs à faire un choix difficile en se séparant de la moitié de leur équipe.

Les talents se confrontent en duo ou en trio, interprétant la même chanson sur la scène de « The Voice ». À la fin de leur performance, leur coach est confronté à la délicate décision de n’en conserver qu’un pour la suite de l’aventure. Heureusement, ils bénéficieront de l’aide précieuse de leurs amis artistes pour conseiller au mieux leurs talents :

– Mika sera épaulé par Melha Bedia et Pierre de Maere

– Vianney pourra compter sur Mentissa et Benjamin Biolay

– Zazie sera accompagnée d’Axel Bauer et Pierre Guénard

– Bigflo & Oli ont fait appel à Tayc et Nej



Durant les Battles, les coachs auront la possibilité de voler des talents, ajoutant ainsi un élément de suspense supplémentaire à la compétition et offrant une seconde chance à quatre talents supplémentaires. Pour la première fois, les talents volés seront au plus près de l’action, assistant aux performances des autres depuis les gradins du plateau de « The Voice », peut-être sur le point de voir leur destin basculer en direct.

Tout comme l’année précédente, les coachs seront au cœur de la Battle de leurs talents. Ils observeront la compétition depuis le centre de la scène, confortablement installés sur des fauteuils dédiés, afin de ressentir pleinement l’intensité de la Battle de leurs talents dans une immersion totale.

#TheVoice

Une Battle digne d'un grand film 😲 Ambre Ever et Alphonse s'affrontent de façon intense !

Une Battle digne d'un grand film 😲 Ambre Ever et Alphonse s'affrontent de façon intense !

✌La 𝟭𝗲̀𝗿𝗲 𝗦𝗼𝗶𝗿𝗲́𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲𝘀, Samedi à 21h10 sur @TF1 et @tf1plus

Les équipes avant les battles

La Team Vianney : Aprile, Maëva, Baptiste Sartoria, Marco Léna, Victoire Solveig, Odem, Gwendal White, Anna, Julien Kela, Louise, Noah, Ethan, Sandra et Patxi Eli

La Team Zazie : Stolt, Alphonse, Hamid, Lize, Shanys, Ninon, Ambre Ever, Auna, Déborah, Clément, Léon, Morpho, Corentin Lemahieu et Alexis Carlier

La Team Mika : Manuela, Lance Priester, Gabriel Lobao, Mia, Oléma, Lilian, Okali, Mewhy, Carla, Flora, Marie Flamme, Rousslan, Orange ou encore Antony Isle

La Team Bigflo et Oli : Chiara Santa Maria, Jacinta, Sahteene, Mickael Jiminy, Iris, Adnaé, Rhéa, Vernis rouge, Doui, Ugo Cicoletta, Clément Serra, Elidjah, Arthur, Manon et Théo Montagnon

The Voice 2024, ça continue ce samedi 6 avril 2024 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.