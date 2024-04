Cauchemar en cuisine du 9 avril : inédit à Sarlat-la-Canéda ce soir sur M6

Publicité





Cauchemar en cuisine du 9 avril 2024 – C’est un inédit de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce mardi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Sarlat-la-Canéda en Dordogne.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Cauchemar en cuisine du 9 avril 2024, présentation

Philippe Etchebest se rend dans le Périgord noir, à Sarlat-la-Canéda en Dordogne, afin d’apporter son assistance à Neetah et Rakesh, un couple marié depuis 25 ans. Ils ont repris il y a 2 ans un restaurant self-service qui exige rigueur et professionnalisme. Cependant, dès son arrivée, le chef constate que la situation est loin d’être idéale. L’organisation est inexistante, les préparatifs sont négligés et de nombreuses lacunes et erreurs sont à déplorer, plongeant l’établissement dans le chaos.

Malgré ces difficultés, Philippe Etchebest est profondément touché par la détresse de cette famille. La gravité de leur situation affecte profondément leur équilibre familial, et même leurs enfants en ressentent les conséquences. Pour leur venir en aide, le chef doit identifier rapidement les problèmes majeurs de l’établissement et prendre des mesures décisives.



