« Face à face » du 9 avril 2024 : vos épisodes ce soir sur France 3

Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série policière « Face à face ». Une série avec dans les rôles principaux Claire Borotra, Constance Gay et Clémentine Justine.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV







« Face à face » du 9 avril 2024, les épisodes

Épisode 3 « Survivre », avec en guest : Vincent Desagnat

En attendant le traitement de son dossier par l’Aide Sociale à l’Enfance suite au décès de sa mère, une enfant de dix ans est kidnappée. Le père, devenu depuis son deuil une personnalité à tendance paranoïaque et complotiste, conteste le droit de garde de la famille d’accueil. La preuve du kidnapping, un échantillon d’instructions vocales donné par un utilisateur anonyme à son smartphone et collecté par une firme technologique, accentue sa psychose. L’homme est rapidement suspecté par Vanessa. Alors que l’enquête progresse et que l’étau se resserre sur le père, le procureur informe Justine que la seule preuve dont elle dispose pour l’arrêter n’est pas recevable…

Épisode 4 « Mala Vida « , avec en guest : Grégoire Bonnet

Témoin d’un cambriolage, un homme est laissé pour mort avec pour seul indice sur place un vieux sac de sport qui appartenait à… Justine trente ans plus tôt. Un véritable fantôme du passé surgit face à la juge lorsque l’enquête la conduit à Mikhaïl, le frère de son amour de jeunesse, mort d’une rixe en prison. Vanessa ne reconnaît pas sa sœur, qui culpabilise quant au destin du jeune Mika. Et si en accordant le bénéfice du doute à celui-ci, Justine n’était pas en train de se voiler la face et de tenter de sauver son passé ?



« Face à face », présentation de la saison 2

Justine Rameau, magistrat instructeur, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, collaborent étroitement malgré leurs désaccords perpétuels. Leurs méthodes, leurs personnalités et leurs objectifs sont diamétralement opposés, à l’exception d’un lien familial : leur père.

Pendant que Vanessa jongle avec l’arrivée du nouveau commissaire, Elias Sarahoui, à la tête du SRPJ de Strasbourg, et poursuit la piste de Zacharie Berg, un individu troublant et charismatique, Justine ajoute à son emploi du temps chargé des cours à l’université en plus de ses fonctions judiciaires. Cependant, lorsque la mère de Vanessa, l’effervescente Agnès, s’installe de façon inattendue dans la maison familiale, leur équilibre est menacé.

Malgré leurs divergences professionnelles et leur relation tumultueuse, Justine et Vanessa naviguent à travers leurs enquêtes et leur vie, se faisant face en tant que collègues par nécessité et sœurs par lien de sang.

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Clémentine Justine (Claire Sorel), Clément Aubert (Ludovic Marty), Amir El Kacem (Elias Sarahoui), Marianne James (Agnès Tancelin), Emma Ninucci (Margaux Rameau), Evelyne El Garby Klaï (Nadia Weber)…