« Coup de foudre à Venise » : votre téléfilm ce 22 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

« Coup de foudre à Venise » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 15 avril 2024 – Ce lundi après-midis et pour bien démarrer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Coup de foudre à Venise ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre à Venise » : l’histoire, le casting

Amy voyage jusqu’à Venise dans l’espoir de persuader le renommé chef italien Marcello Favero de rejoindre son équipe à New York. Cependant, Marcello n’est pas convaincu par l’idée des kits repas avec des compléments alimentaires. Alors qu’ils cheminent vers leurs objectifs professionnels, leurs chemins se croisent, laissant place à une histoire d’amour inattendue.

Avec : Stephanie Leonidas (Amy), Raniero Monaco Di Lapio (Marcello Favero), Ellie Rose Boswell (Jessica Adams), Kriss Dosanjh (Bradford Duncan)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Coup de foudre à Rome ».

« Coup de foudre à Rome » : l’histoire et le casting

Les sœurs Tate sont orphelines et partagent leur vie en Oregon. Amelia, l’aînée, avait des aspirations de comédienne, mais elle a dû mettre ses rêves de côté pour prendre soin de sa petite sœur, Kathryn, lorsque leur mère est tombée malade après la mort de leur père. Leur quotidien est bouleversé lorsque Kathryn propose à Amelia de participer au casting pour le remake du film Vacances romaines, dirigé par le réalisateur italien Dominic D’Andrea. En effet, la société de production du film, Pinnacolo Productions, recherche une actrice inconnue à travers le monde. Amelia est choisie pour jouer aux côtés de la star renommée, Jonathan Lyman, et elle doit se rendre à Rome pour le tournage.

Avec : Italia Ricci (Amelia Tate), Peter Porte (Philip Hamilton), Ross McCall (Dominic D’Andrea), Barbara Bouchet (Betty Richichi)