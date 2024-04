Les 12 coups de midi du 22 avril : Emilien continue, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 22 avril 2024, 210ème victoire d’Emilien – Et de 210 victoires pour Emilien dans le jeu quotidien de Jean-Luc Rechmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ».

Il a une nouvelle fois buté sur une question du Coup de Maître aujourd’hui et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 21 avril 2024, une nouvelle étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien arrive donc à l’incroyable total de 916.244 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours la photo de fond en seul indice. On y voit des rideaux blancs et un piano devrait bientôt apparaitre ! Qui s’y cache ? Impossible de le deviner à ce stade !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 22 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+