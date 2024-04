Danse avec les Stars, Inès Reg sort du silence : « les méchants peuvent s’égosiller et mentir »

Publicité





Quatre jours après son malaise en plein prime de « Danse avec les Stars », Inès Reg est sorti du silence ce mardi soir sur son compte du réseau social Instagram.





« Tout va bien, tout va mieux. Mon cœur s’est emballé, il m’empêchait de respirer tellement il était compressé, mon bras gauche me brûlait de douleur, et mes jambes ne me tenaient plus. » a expliqué Inès Reg au sujet du malaise qui l’a empêché de poursuivre le prime vendredi dernier.







« Je ne vais pas lâcher, les méchants peuvent s’égosiller et mentir, moi, nous, on reste, on se donne, on hurle notre amour et on prouve que c’est toujours les gentils qui gagnent à la fin » a-t-elle poursuivi.

Quelques heures plutôt, Christophe Licata, son partenaire dans « Danse avec les Stars » a partagé une photo d’Inès Reg et lui devant les studios de danse.



Rappelons que vendredi dernier, fin de prime, le médecin de « Danse avec les Stars » est intervenu pour expliquer qu’Inès ne pouvait pas reprendre : « Inès Reg a fait un gros, gros malaise. Elle va mieux, mais pas suffisamment pour que j’estime qu’elle soit capable de revenir sur le plateau ce soir. J’ai dû prendre cette décision contre sa volonté ».