Demain nous appartient du 23 avril : Charles a-t-il saboté l’estrade ? (résumé + vidéo épisode 1671 en avance)

Demain nous appartient du 23 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1671 de DNA – Charles a-t-il saboté l’estrade du défilé de Jessica dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Hier soir Maud a fait une chute impressionnante et il s’agissait d’un acte malveillant !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 22 avril 2024 – résumé de l’épisode 1670

Maud a fait une chute impressionnante lors des répétitions du défilé de Jessica Moreno. Sur place, Sara et Damien font les premières constatations et découvrent qu’il s’agissait d’un acte malveillant… Damien demande qui s’est occupé de louer l’estrade et Sara l’informe que c’est… son frère, Charles !

Pendant ce temps là, Soizic est convaincue que François va la redemander en mariage et elle se tient prête à dire « oui »… Mais elle n’est pas au bout de ses surprises ! Quant à Alex et Chloé, ils découvrent le secret d’un ami.

VIDÉO Demain nous appartient du 23 avril 2024 – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.