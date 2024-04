Plus Belle La Vie du 23 avril 2024 : Betty provoque Aya (résumé + extrait vidéo épisode 77 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 23 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 77 de PBLV – La police arrête enfin les trafiquants aujourd'hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 avril 2024 – résumé de l’épisode 77

Thomas et Kilian rencontrent Ulysse Kepler dans son bureau. Il leur explique que sans contrat de mariage, Betty conserve un quart des parts du bar du Mistral en tant que femme de Kilian. En cas de divorce, Kilian devra la dédommager pour ses parts, sinon ils devront vendre le bar. Thomas s’oppose fermement à cette idée. Plus tard, Thomas propose à Betty de lui racheter ses parts du bar, mais elle refuse, déterminée à vivre avec Kilian.

Djawad discute avec Aya de sa relation avec Kilian, craignant que l’arrivée de Betty ne complique tout. Aya lui assure que Kilian veut juste divorcer mais Djawad reste méfiant envers elle…

Samuel découvre Jennifer en tenue décontractée dans le cabinet médical, ce qui l’étonne, surtout en voyant un sac de couchage… Il décide d’en parler à Gabriel, qui convoque Jennifer dans son bureau pour en parler. Jennifer admet finalement vivre là-bas temporairement à cause d’un problème dans son appartement, mais elle promet de rentrer dès aujourd’hui.



Pendant ce temps, Eric et Blanche visitent le local pour l’association lorsqu’ils surprennent quelqu’un en train de fouiller. Blanche se fait agresser mais Eric réussit à le faire fuir…

Au bar, Betty provoque Aya et Kilian. Elle s’en prend à Aya, qui refuse de répondre à ses provocations et préfère s’en aller.. Betty assure à Kilian qu’elle l’aime et qu’elle veut faire sa vie avec lui. Mais pour Kilian, la page est tournée : il ne l’aime plus !

VIDÉO Plus belle la vie du 23 avril 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.