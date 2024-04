Demain nous appartient du 8 avril : Simon dans un état critique ! (résumé + vidéo épisode 1660 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 8 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1660 de DNA – Simon est entre la vie et la mort à l’hôpital ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Simon a été poussé du haut du balcon lors de la fête organisée par Maud…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 8 avril 2024 – résumé de l’épisode 1660

A l’hôpital, Simon est dans un état critique. Aaron est à son chevet, il explique à Lisa qu’il a 5 côtes cassées et un traumatisme crânien avec contusions cérébrales, et une accumulation de sang prêt des poumons. Son pronostic vital est engagé, Aaron est très inquiet et se demande ce qui a bien pu se passer pour son frère… Camille vient voir Simon, Aaron ne la connait pas et ignorait tout de leur relation.

Entre mensonges et révélations, l’enquête prend un nouveau chemin. Au Spoon, la mystérieuse malédiction des tableaux d’Adèle s’abat à nouveau. Et chez Gabriel, le repas de Pâques tourne au désastre.

VIDÉO Demain nous appartient du 8 avril 2024 – les premières minutes de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.