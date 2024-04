Danse avec les Stars : Christophe Licata sort du silence et défend Inès Reg après son malaise

Publicité





Alors qu’Inès Reg a fait un malaise en coulisses du dernier prime de « Danse avec les Stars », Christophe Licata est finalement sorti du silence sur les réseaux sociaux après la vague de lynchage que subit la jeune femme.





Beaucoup n’hésitent pas à accuser Inès Reg d’avoir simulé un malaise afin de ne pas affronter Natasha St-Pier en face à face et ainsi se qualifier directement en quart de finale. Et malgré ses belles prestations et ses très bonnes notes du jury, Inès prend très cher sur les réseaux sociaux depuis l’histoire du clash avec la chanteuse.







Publicité





Alors dimanche, Christophe Licata a finalement décidé de prendre sa défense. Il a répondu à un commentaire visant Inès sur son compte du réseau social Instagram.

« Comment on peut réussir à répandre autant de méchanceté. Étiez vous là ? » a répondu le danseur de « Danse avec les Stars ».



Publicité





C’est la première fois que Christophe Licata s’exprime publiquement pour prendre la défense de sa partenaire. Mais il faut bien avouer que toute cette histoire va beaucoup trop loin et les messages à l’encontre d’Inès Reg sont particulièrement méchants et violents.

Rappelons que vendredi soir en fin de prime, le médecin du programme est intervenu pour expliquer qu’Inès ne pouvait pas reprendre : « Inès Reg a fait un gros, gros malaise. Elle va mieux, mais pas suffisamment pour que j’estime qu’elle soit capable de revenir sur le plateau ce soir. J’ai dû prendre cette décision contre sa volonté. »

L’humoriste ne s’est pas exprimée depuis. Elle sera de retour le parquet de « Danse avec les Stars » pour le quart de finale vendredi soir.