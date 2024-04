« Meurtre au bout du fil » : votre téléfilm ce 4 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Meurtre au bout du fil » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 4 avril 2024 – Ce jeudi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Meurtre au bout du fil ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Meurtre au bout du fil » : l’histoire, le casting

Après avoir répondu à un appel depuis le téléphone portable de son mari Jeff, Stacey est convaincue d’avoir entendu une femme être assassinée. Peu de temps après, le corps de la victime est découvert, et il s’avère être une connaissance de Jeff. Les preuves commencent à s’accumuler contre lui, et bien qu’il nie toute implication, la confiance de Stacey en lui commence à vaciller. Lorsqu’un deuxième meurtre est perpétré et que Jeff est arrêté, Stacey décide de mener sa propre enquête pour prouver l’innocence de son mari.

Avec : Kristen Comerford (Stacey), Steve Byers (Jeff), Erica Anderson (Joelle), Mathieu Bourassa (Alek)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Ma fille dans les bras d’un tueur ».

« Ma fille dans les bras d’un tueur » : l’histoire et le casting

Jessica, une mère célibataire, est préoccupée de voir sa fille Tessa s’engager dans une relation amoureuse avec un homme plus âgé. Malgré ses conseils, Tessa refuse catégoriquement de mettre fin à cette relation, ce qui entraîne un éloignement entre mère et fille. Après avoir tenté en vain de les séparer, Jessica réalise que cet homme représente un danger bien plus grand que ce qu’elle avait imaginé. Elle se lance alors dans une course contre la montre pour sauver sa fille.

Avec : Clare Kramer (Jessica), Heather McComb (Nancy), Mia Topalian (Tessa), David Fumero (Eric)