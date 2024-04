Demain nous appartient spoiler : terrible drame à Sète ! Maud perd le contrôle... (vidéo épisode du 8 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – La petite fête de Maud va très mal tourner la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que la fête bat son plein, Maud s’est pris un énorme râteau de la part de Diego et elle va perdre le contrôle…











En effet, en remontant à l’étage de la villa encore bouleversée de sa discussion avec Diego, Maud croise Simon Leclerc… Elle agresse verbalement le petit ami de Camille et lui reproche de profiter de sa soeur… Simon lui demande calmement de les laisser tranquille et retourner à sa fête…

Simon est au balcon et il tourne ensuite le dos à Maud… Et c’est un terrible drame qui se produit : Simon est poussé du balcon et atterrit en bas sous le regard choqué des invités ! Est-ce Maud qui a poussé Simon ? Est-il mort ? Une enquête va commencer et plonger la famille Perraud / Meffre dans une situation chaotique…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1660 du 8 avril 2024 : Simon agressé par Maud

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.