« Mariés au premier regard » : ouverture du casting de la prochaine saison !

Alors que la saison de « Mariés au premier regard » est diffusée chaque lundi soir sur M6, la chaîne a déjà ouvert le casting de la prochaine saison ! Vous êtes célibataire et vous avez envie de mettre votre bonheur amoureux entre les mains des experts et de la science ? Alors inscrivez-vous ! On explique comment faire.











Peut-on compter sur la science pour nous guider vers le véritable amour ? À travers une expérience inédite en France, des chercheurs s’engagent à vous aider à trouver votre partenaire idéal(e). Si vous êtes célibataire et que vous aspirez à rencontrer LA personne avec qui partager votre vie, si votre quête est authentique et sincère, si vous êtes prêt(e) à entamer un nouveau chapitre et que l’amour est ce qui vous manque, alors inscrivez-vous dès maintenant pour la prochaine saison de Mariés au Premier Regard !

M6 recherche des célibataire hétéros ou LGBT+, qui résident en Ile de France ou en Provence Alpes Côte d’Azur. L’inscription se fait sur le site dédié ici. Il faudra remplir votre profil, répondre à quelques questions et envoyer une vidéo.