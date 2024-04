Doc du 17 avril 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 3)

Publicité





Doc du 17 avril 2024 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série médicale « Doc ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Doc du 17 avril 2024 : vos épisodes de ce soir

Episode 9 « Un premier pas » : Un adolescent s’est évanoui sur un chantier. Marina, Damien et Frédéric sont perplexes quant à sa condition, malgré leurs efforts pour comprendre. Cependant, Damien remarque des taches inhabituelles sur les mains de son père. Andrea, perturbé par des hallucinations récentes, n’est plus aussi concentré sur son travail et ses patients. Léa, une jeune femme souffrant de problèmes hépatiques, prétend ne plus avoir de famille à qui demander de l’aide pour une greffe de foie, mais Andrea parvient finalement à la persuader de solliciter l’aide de son frère. Frédéric offre à Lin un logement temporaire pour lui éviter de passer la nuit à l’hôpital.

Episode 10 « Le facteur humain » : Madame Marabin, directrice administrative de l’hôpital, prend la décision de soumettre un patient à un diagnostic réalisé à la fois par l’équipe du docteur Fanti et par une intelligence artificielle, plus économique. Dans un premier temps, l’équipe médicale et l’IA sont au coude à coude, mais des examens complémentaires permettent à l’équipe médicale de l’emporter, car elle prend en compte le facteur humain, ce que l’intelligence artificielle ne fait pas. Pendant ce temps, les souvenirs d’Andrea refont surface, et Bramante devient de plus en plus insistant auprès d’Agnès pour qu’elle arrête Andrea dans sa quête de son passé.



Doc saison 3, rappel de la présentation

La troisième saison inédite de « DOC » débute en plongeant à nouveau dans le passé du Docteur Andréa Fanti. Peu après le décès de son fils Mathias, Agnès, son épouse, découvre qu’elle est atteinte d’une maladie liée à l’amiante. Dans le présent, Andréa s’acclimate à son nouveau rôle de chef du service interne, malgré les défis imposés par une nouvelle directrice administrative. Le médecin tente également de récupérer ses souvenirs perdus à la suite d’un traumatisme crânien, grâce à un traitement novateur. Pendant ce temps, Agnès accepte finalement le poste de directrice de l’hôpital, et Julia, de son côté, met de l’ordre dans sa vie sentimentale.

« Doc » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.