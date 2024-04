Echappées Belles du 13 avril : direction le Canada ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 13 avril 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Canada, la fierté acadienne » suivi de la rediffusion « l’Argentine, passionnément ».





Echappées Belles du 13 avril, à 21h – « Canada, la fierté acadienne » (inédit)

Positionné à l’est du Canada, entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick se distingue en tant que destination singulière au sein du pays. D’abord, il est reconnu comme la seule province officiellement bilingue du Canada. Ensuite, il constitue le berceau historique de l’Acadie, où près de 250 000 francophones, les Acadiens, résident toujours aujourd’hui, incarnant ainsi nos cousins d’Amérique. Fiers de leur identité francophone, ces Acadiens perpétuent avec détermination leurs traditions et leurs coutumes, et leur culture rayonne bien au-delà des frontières provinciales.

Cela se traduit par la présence de nombreux sites historiques et villages reconstitués où l’on peut revivre et célébrer l’héritage acadien à travers des manifestations culturelles. En tant que porte d’entrée des provinces maritimes, le Nouveau-Brunswick offre également un aperçu authentique de la vie quotidienne, avec ses pittoresques ports côtiers et ses pêcheurs qui témoignent de la richesse maritime de la région.

Doté d’une diversité naturelle remarquable, le Nouveau-Brunswick séduit les amateurs de grands espaces avec ses contrastes de forêts, de plaines, de collines et de falaises. Il abrite deux parcs nationaux, neuf parcs provinciaux, ainsi que le célèbre parc national de Fundy, réputé pour ses impressionnantes marées, parmi les plus hautes au monde. C’est pourquoi le Nouveau-Brunswick est souvent qualifié de « province aux mille panoramas ».

En somme, le Nouveau-Brunswick incarne la richesse multiculturelle du Canada, alliant harmonieusement son héritage acadien francophone à sa diversité naturelle et à sa vie quotidienne dynamique, offrant ainsi une expérience unique et enrichissante à ses visiteurs.

Les reportages : Le nouveau Brunswick de phares en phares / Des marées Hors Normes / Tu worries about ça, toi ? / Une province de pêcheurs / L’esprit de la forêt / Le festival de BBQ de Fredericton.



Echappées Belles du 13 avril à 22h30 – « l’Argentine, passionnément » (rediffusion)

Les habitants des régions éloignées vivent en quasi-autonomie, tirant principalement leur subsistance de l’agriculture et de l’élevage, tout en préservant des modes de vie traditionnels. Le développement du tourisme communautaire profite de cette diversité culturelle et de la beauté des paysages. La popularité croissante de l’Argentine en tant que destination touristique atteste de l’attrait de ses vastes territoires et de sa diversité culturelle. Les habitants de ces régions, qu’ils soient locaux ou expatriés, ont choisi de vivre dans ces grands espaces pour différentes raisons.

Reportages : Buenos Aires, une ville aux multiples influences / Hôtels d’exception / Passion Football / L’art de l’asado / Les gardiens de la nature / Les Argentins, les amoureux inconditionnels des chevaux.

