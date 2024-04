Envoyé Spécial du 18 avril : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 18 avril 2024













Envoyé Spécial du 18 avril 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Cigarettes : le trafic fait un tabac

En France, le marché illicite de la cigarette est en pleine croissance. Selon une étude de 2020, plus de 10% des cigarettes consommées dans le pays proviennent du marché parallèle. Pour les trafiquants, la cigarette est devenue une source de profit considérable, avec un risque d’arrestation relativement faible. Malgré les efforts des forces de l’ordre, les saisies de tabac et de cigarettes ont considérablement augmenté, passant de 180 tonnes en 2020 à 650 tonnes en 2022. Ce trafic s’intensifie notamment en réponse aux augmentations répétées du prix des cigarettes décidées par le gouvernement. Mais qu’est-ce que ce marché parallèle exactement et qui en tire profit ? Il comprend divers acteurs, tels que des réseaux de fabricants de cigarettes contrefaites, achetées à bas prix dans des pays d’Europe de l’Est et revendues en France. Il implique également des citoyens français ordinaires qui achètent du tabac en vrac dans des pays voisins comme la Belgique, le Luxembourg ou l’Espagne, pour le revendre à profit. En suivant les policiers, les douaniers et même en rencontrant des trafiquants, l’émission Envoyé spécial a enquêté sur toute la chaîne de ce commerce illégal de cigarettes.

🔴 Iran : les vérités d’un ex-otage

Il y a près d’un an, le visage de Benjamin Brière était au cœur de l’actualité. Après trois ans d’incarcération en Iran, il a été libéré aux côtés de Bernard Phélan. Arrêté en mai 2020 par les gardiens de la révolution alors qu’il parcourait l’Iran seul à bord de son van, il avait été condamné à huit ans de prison pour espionnage et propagande. Depuis son retour, il s’efforce de reprendre le cours de sa vie là où il l’avait laissée. Dans une interview exclusive accordée à Envoyé Spécial, Benjamin Brière partage les détails de ses trois années de calvaire et évoque ses luttes pour faire reconnaître ses droits auprès d’une administration qui ne dispose pas de catégorie pour les « ex-otages d’État ». Il se mobilise également activement pour soutenir les proches de Cécile Kohler et de Louis Arnaud, toujours détenus en Iran.



🔴 Gaza au bord du gouffre

Depuis six mois, Gaza est assiégée par les bombes et soumise au blocus israélien et égyptien. Des villages entiers ont été détruits, entraînant la mort de dizaines de milliers de civils, y compris des humanitaires. La région est inaccessible aux journalistes, mais Envoyé Spécial a sollicité les derniers humanitaires et caméramans palestiniens sur place pour obtenir des images de cette guerre depuis l’intérieur. Nos reporters se sont également rendus au point de passage entre Israël et Gaza, où des extrémistes israéliens tentent d’entraver la distribution de l’aide humanitaire alors que la famine menace la population de Gaza. Le reportage donne la parole aux survivants israéliens du massacre du 7 octobre, porteurs d’un message de paix. Le nombre d’enfants tués à Gaza pousse l’ONU à réclamer un cessez-le-feu, tandis que certaines ONG dénoncent un risque de génocide.

🔴 Ma maison faite « maison »

De plus en plus de Français sont attirés par l’idée de construire leur propre maison de leurs propres mains. Chaque année, entre 8 000 et 10 000 d’entre eux se lancent dans cette aventure, ce qui représente environ 5 à 6% de toutes les nouvelles constructions. Cependant, cette entreprise n’est pas dénuée de défis et n’aboutit pas toujours à un succès garanti. À Reims, Clélia et Adrien s’attellent à la construction de leur maison traditionnelle dans le but de minimiser les coûts au maximum. Dans le Var, des retraités vont encore plus loin en érigeant leur propre hameau de maisons écologiques. Certains, comme Damien et Carole en Normandie, optent pour un modèle hybride : la maison « prête à finir », où les éléments sont livrés sur le terrain et les propriétaires doivent les assembler comme un immense jeu de construction. Quel que soit le cas, tous ces projets demandent plusieurs mois, voire plusieurs années, pour être menés à bien… pour ceux qui parviennent à aller jusqu’au bout.

