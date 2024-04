« Face à face » du 16 avril 2024 : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





« Face à face » du 16 avril 2024, les épisodes ce soir sur France 3 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 2 inédite de la série policière « Face à face ». Une série avec dans les rôles principaux Claire Borotra, Constance Gay et Clémentine Justine.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV







« Face à face » du 16 avril 2024, les épisodes

Épisode 5 : La revenante

Alexandra Wagner, propriétaire d’un vignoble alsacien dans la famille depuis des générations, découvre le corps assassiné de son mari, Antoine, dans l’un des fûts de la propriété. L’enquête progresse vite, Vanessa trouve même une preuve accablante qui désigne… Pauline Wagner, première épouse d’Antoine et sœur d’Alexandra, déclarée décédée huit ans auparavant ! Vanessa persiste : et si Pauline n’était pas morte mais avait disparu ? Le retour problématique de Pauline, mère et première héritière du domaine viticole, a-t-il un lien avec le meurtre d’Antoine ? Le retour d’une morte belle et bien vivante, comment la loi gère ce cas pour le moins délicat ?

Épisode 6 : Est bien fou qui s’oublie

Jeune et prometteur talent du rap strasbourgeois, Driss, 22 ans, le T-shirt maculé de sang, est pris en chasse par la police dans les rues sombres de Strasbourg. Le cadavre de sa productrice, Selma Marzouki, est découvert. Le jeune homme est aussitôt suspecté. Il finit par avouer le crime mais s’avère incapable de donner plus de détails. Il ne se souvient de rien. Sous la pression de Vanessa, Justine mandate un psy pour statuer sur la responsabilité du suspect : serait-il possible qu’il ait tué Selma sans en être conscient ? Se pose alors le problème de la responsabilité pénale…



« Face à face », présentation de la saison 2

Justine Rameau, magistrat instructeur, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, collaborent étroitement malgré leurs désaccords perpétuels. Leurs méthodes, leurs personnalités et leurs objectifs sont diamétralement opposés, à l’exception d’un lien familial : leur père.

Pendant que Vanessa jongle avec l’arrivée du nouveau commissaire, Elias Sarahoui, à la tête du SRPJ de Strasbourg, et poursuit la piste de Zacharie Berg, un individu troublant et charismatique, Justine ajoute à son emploi du temps chargé des cours à l’université en plus de ses fonctions judiciaires. Cependant, lorsque la mère de Vanessa, l’effervescente Agnès, s’installe de façon inattendue dans la maison familiale, leur équilibre est menacé.

Malgré leurs divergences professionnelles et leur relation tumultueuse, Justine et Vanessa naviguent à travers leurs enquêtes et leur vie, se faisant face en tant que collègues par nécessité et sœurs par lien de sang.

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Clémentine Justine (Claire Sorel), Clément Aubert (Ludovic Marty), Amir El Kacem (Elias Sarahoui), Marianne James (Agnès Tancelin), Emma Ninucci (Margaux Rameau), Evelyne El Garby Klaï (Nadia Weber)…