Arnaques du 16 avril : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 16 avril 2024 – Ce mardi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Publicité





Arnaques du 16 avril 2024 : sujets et reportages de ce soir

Aujourd’hui, il s’agit d’un numéro spécial traitant des conflits de voisinage : des disputes entre voisins, des problèmes de squatteurs, et des locataires indélicats dont la présence a transformé leur domicile en cauchemar. Gaëlle, résidente du Cantal depuis 15 ans, pensait mener une vie paisible dans un petit village de 10 maisons et 70 habitants. Cependant, elle se retrouve quotidiennement en conflit avec son voisin qui a érigé des palissades devant ses fenêtres et installé des caméras pour la surveiller, entraînant des échanges d’insultes.

Isabelle, quant à elle, fait face à une atmosphère tendue chez elle. Entourée d’une multitude d’animaux – cinquante poules, un chien, deux canards, trois ânes -, ses voisins Michel et Patricia sont exaspérés de voir ces animaux envahir leur terrain. Isabelle a érigé une clôture pour contenir ses animaux, mais celle-ci empiète sur la propriété de ses voisins, provoquant ainsi des hostilités constantes et des échanges d’insultes quotidiens.



Publicité





Dans la région de Toulouse, Patty et Fabien étaient ravis de trouver ce qu’ils pensaient être l’occupant parfait pour leur propriété locative, jusqu’à ce qu’elle la quitte. À leur retour, ils découvrent que la maison est jonchée d’excréments de chiens.

Quant à Marie et Maurice, ils se battent pour le bien-être de leur grand-père dont la maison est squattée depuis un mois. À 88 ans, le vieil homme est dans l’obligation de louer sa propriété pour financer son séjour en maison de retraite, mais se trouve confronté à cette situation désagréable.

« Arnaques » avec Julien Courbet c’est ce soir, mardi 15 avril dès 21h10 sur M6 et 6PLAY.