« Hudson & Rex » du 21 avril 2024 : les épisodes ce soir sur France 3 (saison 5)

« Hudson & Rex » du dimanche 21 avril 2024 – France 3 poursuit la diffusion de la saison 5 votre série « Hudson & Rex » ce dimanche soir, avec au programme encore une fois pas moins de quatre épisodes inédits à la suite.





A découvrir sur France 3 dès 21h05 ou en avant-première puis replay sur France.TV.







Dans « Hudson & Rex » l’inspecteur Charlie Hudson est spécialisé dans les affaires criminelles. Son partenaire, Rex, est un berger allemand au flair et à l’ouïe irréprochables.

« Hudson & Rex » du dimanche 21 avril 2024

Épisode 9 : Duel de légistes

Lors d’un procès, le témoignage et les conclusions de Sarah sont remis en question par une ancienne camarade d’université, le Dr Reva Warner. La brigade criminelle n’a que 48 heures pour découvrir la vérité avant que l’accusé ne soit déclaré innocent.



Épisode 10 : Demoiselle de déshonneur

Un enterrement de vie de jeune fille tourne au drame suite à la mort de l’une des demoiselles d’honneur. La victime, une ancienne toxicomane, est tombée du haut d’une mezzanine dans un hôtel. Pour Charlie, la théorie de l’accident est peu probable.

Épisode 11 : Un week-end studieux

Charlie et Sarah se rendent dans la charmante ville d’Apple Bay pour passer un week-end romantique. Mais, à peine arrivés, ils découvrent le corps d’un homme pendu dans son garage. Pendant ce temps, Jesse, qui se sent un peu seul dans les bureaux, tente de convaincre Karma qu’une idylle entre Charlie et Sarah est plus que probable.

Épisode 12 : Justice ou vengeance

Blake Harrison, un kinésithérapeute célèbre, est retrouvé mort à son domicile, une trace de rouge à lèvres sur le front. Séducteur et manipulateur, il était visé par un site web de dénonciation des prédateurs sexuels, suite à l’obtention d’un non-lieu dans une affaire d’agression sexuelle.

« Hudson & Rex » mènent l’enquête ce soir dès 21h10 sur France 3.