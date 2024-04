Ici tout commence du 15 avril : le comportement étrange de Teyssier choque Anaïs... (résumé + vidéo épisode 904 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 15 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 904 – Anaïs est sur le départ ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle a une dégustation avec la cheffe Meyer et si ça se passe bien elle quittera l’institut… Mais elle est surprise en découvrant que Teyssier la laisse partir !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 15 avril 2024 – résumé de l’épisode 904

Anaïs se confie à Salomé, elle a préparé la dégustation avec la cheffe Meyer pendant tout le week-end. Elle pense être au point et si ça se passe bien, elle partira à Bordeaux prendre la tête de son restaurant. Teyssier les rejoint et à la grande surprise d’Anaïs, il ne s’oppose plus à son départ et lui souhaite une bonne continuation… Que cache ce revirement de Teyssier ?

À l’Institut, la collaboration entre Meyer et Anaïs prend fin prématurément. Pendant ce temps, Hortense est amoureuse et son amour est contagieux ! Quant à Joachim, il réalise que la paternité n’est pas aussi simple qu’il le pensait !



Ici tout commence du 15 avril 2024 – extrait vidéo

