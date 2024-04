Ici tout commence spoiler : Solal se rapproche de... (vidéo épisode du 17 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Solal va combattre l’orthorexie la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans le même temps, il va travailler pour le cours d’Hortense et elle va leur demander de préparer un plat… aphrodisiaque !











Alors quand Maya vient cuisiner à côté de lui, elle surprise par le plat de Solal. Il est particulièrement relevé et tout d’un coup, Maya a chaud… très chaud ! Maya se rapproche de Solal et ouvre sa chemise ! Solal est surpris et même un peu gêné… Jusqu’à ce qu’il réalise que Maya lui fait une blague !

La jeune femme lui parle ensuite du « club des célibataires »… Solal sera-t-il l’un des leurs ? Maya l’invite à les rejoindre en fin de journée.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 906 du 17 avril 2024, Solal très proche de Maya

