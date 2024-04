Plus Belle La Vie du 15 avril 2024 : Samuel se met en danger... (résumé + extrait vidéo épisode 71 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 15 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 71 de PBLV – L’infiltration se poursuit pour Méline et Samuel ce vendredi dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais un évènement inattendu pourrait bien tout bouleverser…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 avril 2024 – résumé de l’épisode 71

Samuel se retrouve face à Kilian pour le combat, mais il feint de ne pas le connaître. Inquiets, Samuel et Méline se demandent si Kilian va garder le silence. Finalement, Kilian ne dit rien et le combat commence. Samuel parvient à neutraliser Kilian au sol et remporte la victoire. Cependant, la responsable de la salle est perplexe. Elle les a vus parler, et Kilian prétend avoir été provoqué en insultant sa mère…

Apolline aborde Barbara dans les cuisines du Mistral et se présente comme avocate, discutant de l’action collective contre Minibout. Elle évoque les pressions liées aux objectifs de rendement et propose de monter une association pour répartir les frais d’avocat. Barbara est épuisée et ne sait pas si elle aura la force de se battre…

Patrick et Jean-Paul discutent en visioconférence avec Méline, qui leur rapporte le combat avec Kilian et leurs découvertes sur Yannick Verron, un ancien militaire lié à Alexandra Pasquier. Samuel révèle à Kilian qu’il est infiltré dans la salle Frappe Zone. Il suggère à Samuel de se renseigner auprès de Fred Latour… Mais quand Samuel tente d’obtenir des produits dopants avec Fred, il se fait violemment rembarrer et Yannick le met à la porte de la salle !



Ophélie et Mattéo passent du temps ensemble mais quand Mattéo l’embrasse, elle le repousse. Mattéo ne la comprend pas, elle refuse même de sortir boire un verre… Il préfère arrêter là.

VIDÉO Plus belle la vie du 15 avril 2024 – extrait vidéo

