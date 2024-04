Ici tout commence spoiler : Kelly sous le choc face à une mauvaise nouvelle... (vidéo épisode du 17 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Kelly va apprendre une mauvaise nouvelle dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle prépare la Coupe de France de cuisine, Kelly va être perturbé en apprenant qu’un membre de sa brigade ne sera présent…











En effet, Kelly demande à Antoine s’il connait le lieu où se déroulera la Coupe de France de cuisine. Il s’est renseigné mais le chef Delobel n’a rien voulu lui dire. Face à Lionel et Antoine, Kelly avoue qu’elle stresse à l’idée d’affronter de grands chefs. Ils essaient de la rassurer et Antoine lui rappelle qu’elle a toujours Malik et Ambre à ses côtés… Sauf que quand Kelly envoie un message à Ambre pour lui en parler, elle lui annonce qu’elle ne pourra finalement pas être sa seconde !

Kelly est dépitée… Elle propose à Lionel de la remplacer mais il n’a pas envie de se retrouver avec Malik…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 906 du 17 avril 2024, Kelly apprend une mauvaise nouvelle

