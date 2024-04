Danse avec les Stars : qui sont les éliminés à l’issue des quarts de finale ? (résumé + replay DALS 12 avril 2024)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 8 du 12 avril 2024 – C’est parti pour les quarts de finale de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». On retrouve Camille Combal et le jury : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot. Et ce soir, deux couples seront éliminés !





Il s’agit d’une soirée spéciale musiques marquantes. Chaque célébrité danse sur une chanson qui a marqué sa vie.







Natasha St-Pier et Anthony Colette ouvrent le bal avec un pasodoble sur une chanson de Madonna. Jean-Marc salue une belle danse et un beau départ de prime. Fauve est d’accord. Chris parle d’un beau démarrage artistiquement mais note des soucis techniques.

Les notes de Natasha : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot Total : 30 points.

Inès Reg et Christophe Licata dansent une valse sur « Voilà » de Barbara Pravi. Ils finissent en larmes ! Fauve l’a trouvée vraie, elle se dit scotchée. Chris affirme que c’est ce qu’il recherche pour aller au bout ! Mel a adoré mais Jean-Marc note des petits soucis techniques.

Les notes d’Inès : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel Charlot, 8 de Chris Marques, et 10 de Fauve Hautot. Total 35 points.



Nico Capone et Inès Vandamme dansent une valse sur la musique de Harry Potter. Chris trouve qu’il est l’une des valeurs de la saison. Mel a adoré. Fauve lui donne quelques conseils. Et Jean-Marc salue la technique pas mal du tout.

Les notes de Nico : 8 de Jean-Marc, 10 de Mel Charlot, 8 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 34 points.

Keiona et Maxime Dereymez dansent une samba sur une chanson de Beyoncé. Fauve note des erreurs au niveau des pieds. Chris se dit impressionné et remarque ses efforts et progrès. Jean-Marc a adoré.

Les notes de Keiona : 9 de Jean-Marc, 9 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot. Total : 34 points. Les juges décident de l’envoyer en hotseat à la place de Nico.

James Denton et Candice Pascal dansent un pasodoble sur la musique de James Bond. Jean-Marc salue le travail mais note des erreurs techniques. Chris a adoré l’artistique, mais note une grande différence avec la technique. Mel n’est pas d’accord, mais a remarqué elle aussi des soucis. Fauve parle de sa volonté d’essayer.

Les notes de James : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 5 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 26 points. Il va en hotseat.

Black M et Elsa Bois dansent un american smooth sur « Pas là » de Vianney. Black M précise qu’il est blessé, il a très mal au dos. Mel salue son évolution. Jean-Marc affirme que la technique était là même si ce n’était pas parfait. Fauve le trouve trop raide alors que Chris salue son élégance.

Les notes de Black M : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 25 points. Ils sont derniers du classement.

Roman Doduik et Ana Riera dansent un tango argentin sur une chanson de Serge Gainsbourg. Jean-Marc a beaucoup aimé. Fauve salue son élégance. Et Mel a vu les progrès.

Les notes de Roman : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 30 points.

Le classement des couples

1. Inès Reg et Christophe 35 pts

2. Nico Capone et Inès 34 pts

2. Keiona et Maxime 34 pts

4. Natasha St Pier et Anthony 30 pts

7. Roman Doduik et Ana 30 pts

8. James Denton et Candice Pascal 26 pts

8. Black M et Elsa 25 pts

Inès et Christophe sont premiers et sont donc qualifiés pour la demi-finale. James et Black M sont en face à face, le public vote pour désigner le couple qui les affrontera.

Et les couples éliminés sont…

Camille annonce les couples qualifiés pour la semaine prochaine : Keiona et Maxime, Natasha et Anthony, et Roman et Anna ! Nico Capone est donc en face à face. Il affronte Black M et James. Nico et Inès sont sauvés avec 53% des votes ! Black M et Elsa Bois, et James Denton et Candice Pascal sont éliminés ce soir !

Danse avec les Stars du 12 avril 2024, le replay

Rendez-vous le vendredi 19 avril à 21h sur TF1 pour suivre la demi-finale de Danse avec les Stars saison 13. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.