Ici tout commence spoilers : Anaïs tombe de haut, Teyssier déçoit, les résumés jusqu’au 26 avril 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 26 avril 2024 – Qu’est-ce qui vous attend dans quelques semaines dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 22 au vendredi 26 avril 2024.











Publicité





On peut déjà vous dire qu’Anaïs va tomber de haut et être déçu de Teyssier. Emmanuel perd une amie après de multiples mensonges ! Livio comprend lui aussi que le chef lui ment et qu’il est coeur de manigances…

De son côté, Stanislas se rapproche encore plus de Laetitia… Et Joachim est prêt à tout pour Clotilde. Quand à Mattéo, il s’assume toujours pas d’être gay et en couple avec Jude, il présente sa prétendue copine à sa mère…

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 avril 2024

Lundi 22 avril 2024 (épisode 909) : Livio comprend que Teyssier lui raconte des salades. Pour aller voir Slimane en concert, Vic est prête à tout ! Pour son couple, Joachim veut se salir les mains.

Mardi 23 avril 2024 (épisode 910) : A L’institut, c’est la fin des haricots pour Livio… Stanislas découvre un nouveau visage à Laëtitia… Au club des célibataires, Enzo donne une bonne leçon à Vic.

Mercredi 24 avril 2024 (épisode 911) : Chez Teyssier, Anaïs découvre l’impensable. Pour sa belle, Zacharie affronte son rival. De son côté, Pénélope voit sa patience mise à l’épreuve.

Jeudi 25 avril 2024 (épisode 912) : A L’institut, Teyssier perd une amie… Au restaurant « Chez Léonine », l’heure est aux retrouvailles ! De son côté, Hortense s’intéresse de plus en plus à la nutrition…

Vendredi 26 avril 2024 (épisode 913) : A force de manigances, Teyssier est soumis à un ultimatum. Au Double A, Gloria rencontre la copine de Mattéo ! Avec Gaëtan, Tom comprend que la nourriture est un bon remède contre les cœurs brisés.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :



Publicité





du 8 au 12 avril 2024 en cliquant ICI

du 15 au 19 avril 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici