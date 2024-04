Les 12 coups de midi du 7 avril : coup d’arrêt pour Emilien, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 7 avril 2024, 195ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 195ème victoire ce dimanche midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi n’a pas brillé en butant sur deux questions du Coup de Maître et n’a gagné que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 7 avril 2024, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien arrive ainsi à total de 843.941 euros de gains et cadeaux. Et en se qualifiant pour une 196ème participation, Emilien est sur le point de dépasser Eric ! Ça sera fait dans seulement 4 émission !

Sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : une serpe. Qui est derrière ? Chez Stars-Actu, on pense à Jamel Debbouze ! La serpe parce qu’il a joué dans « Astérix : Mission Cléopâtre » et le lionceau parce qu’il a doublé un personnage dans « Le roi lion ».

Indices présents sur l’étoile : une plage dans les tropiques, un lionceau

Noms déjà proposés : Pascal Obispo, Florent Pagny, Guillaume Canet

Le top 10, classement des plus grands Maître de Midi

Voici le classement des plus grands Maîtres.



1 Bruno (20 janvier – 5 octobre 2021) : 252 participations, 1 026 107 euros

2 Eric (21 novembre 2019 – 19 juin 2020) : 199 participations, 921 316 euros

3 Emilien (depuis le 25 septembre 2023) : 196 participations, 853 941 euros

4 Christian (4 juillet 2016 – 14 janvier 2017) : 193 participations, 809 392 euros

5 Paul (29 avril – 19 octobre 2019) : 153 participations, 691 522 euros

6 Stéphane (20 août 2022 – 20 janvier 2023) : 153 participations, 568 343 euros

7 Céline (14 mars – 24 juillet 2023) : 125 participations, 489 495 euros

8 Véronique (5 avril – 21 juillet 2018) : 100 participations, 447 226 euros

9 Léo (31 août – 6 décembre 2020) : 98 participations, 410 591 euros

10 Timothée (24 mars – 14 juin 2017) : 83 participations, 353 348 euros

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+