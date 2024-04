Ici tout commence spoilers : une nouvelle prof, Kelly face à un retour, les résumés jusqu’au 10 mai 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 10 mai 2024 – Que va-t-il se passer dans quelques semaines dans votre série de F1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 6 au vendredi 10 mai 2024.











On peut déjà vous dire que Kelly démarre la Coupe de France de cuisine. Elle se déroule en Bretagne et pas du tout comme Kelly l’imaginait… Sur place, elle se retrouve face à Carole Lenglart. Un retour dont Kelly se serait bien passé après tout ce qu’elle a vécu à ses côtés l’an dernier à l’institut !

A l’institut, on accueille une nouvelle prof de pâtisserie : la Cheffe Rosset (Marie-Béatrice Dardenne). Quant à Tom, il doit tourner la page de son histoire avec Billie et ses amis décident de l’aider. De son côté, Claire est mise à l’écart après toutes ses manigances contre Teyssier.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 mai 2024

Lundi 6 mai 2024 (épisode 919) : En pleine chute, Kelly perd ses derniers soutiens… De son côté, Claire devient la bête noire de l’Institut. Les potes de Tom prennent en main sa vie sentimentale.

Mardi 7 mai 2024, (épisode 920) : A l’Institut, Kelly n’a pas dit son dernier mot ! Pour aider les élèves, Antoine tire un peu trop sur la corde… Pour être major de promo, Vic semble prête à tout.

Mercredi 8 mai 2024 : pas de d’épisode

Jeudi 9 mai 2024 (épisode 921) : A l’Institut, Cardone souffle le chaud et le froid… De son côté, Antoine déclare sa flamme à Teyssier. Elèves et professeurs font une nouvelle rencontre.

Vendredi 10 mai 2024 (épisode 922) : En Bretagne, Kelly affronte ses vieux démons. A l’Institut, Cardone trouve une nouvelle cible. La nouvelle prof de pâtisserie ne laisse personne de glace…



Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 22 au 26 avril 2024 en cliquant ICI

du 29 avril au 3 mai 2024 en cliquant ICI

