Kendji Girac blessé par balle : ouverture d’une enquête pour « tentative d’homicide volontaire »

Le chanteur Kendji Girac a été blessé par balle tôt lundi matin sur une aire d’accueil de gens du voyage à Biscarrosse, dans les Landes. Il a été opéré hier en fin d’après-midi et son pronostic vital n’est plus engagé.





Mais que s’est-il passé ? C’est ce que les enquêteurs de la section de recherches de Pau et la brigade de recherche de Parentis-en-Born cherchent à comprendre.







Si Kendji aurait expliqué avoir fait « une mauvaise manipulation » d’une arme à feu achetée dimanche dans une brocante, le procureur de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, a annoncé lundi soir l’ouverture d’une enquête pour « tentative d’homicide volontaire ».

En cause, de nombreuses zones d’ombre et notamment la disparition de l’arme, qui a été retrouvée plus tard sur « indications de membres de sa famille ».



Selon le procureur, Kendi a expliqué aux enquêteurs « qu’il s’agissait d’un tir qu’il qualifiait d’accidentel, qu’il aurait lui-même provoqué en manipulant un pistolet automatique de calibre 11 acheté peu auparavant » mais il n’a expliqué « ni les circonstances de cet achat ni les raisons qui l’auraient conduit à manipuler cette arme au milieu de la nuit« .

Agé de 27 ans, Kendji Girac a remporté le télé-crochet de TF1 « The Voice » en 2014. Il est papa d’une petite fille, Eva, née en janvier 2021. Il a sorti 5 albums studios et remporté 3 NRJ Music Awards.