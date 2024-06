Kendji Girac amaigri et affaibli pour sa première apparition depuis l’accident (VIDÉO)

Publicité





Deux mois après le terrible accident dont a été victime de le chanteur Kendji Girac, blessé d’une balle au thorax, il est apparu amaigri et affaibli dans une vidéo publiée ce week-end sur les réseaux sociaux.





Kendji Girac, qui semblait mâcher un bâton de réglisse, a accepté de faire une photo avec un jeune fan.







Mais les parents ont visiblement fait une vidéo et l’ont mise en ligne. On y découvre le chanteur pour la première fois depuis l’accident et il a évidemment beaucoup maigri.

Rappelons qu’en avril dernier, Kendji avait été hospitalisé d’urgence pour une blessure par balle au thorax. Quelques jours plus tard, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson, avait expliqué qu’il était sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants au moment des faits. Il avait affirmé que le chanteur avait voulu simuler une tentative de suicide et que ça aurait mal tourné.



« Un poumon a été atteint. Il est fatigué et a du mal à respirer. Il va mettre plusieurs mois avant de retrouver tous ses moyens » avait-il alors affirmé.

Sous la vidéo, de nombreux fans de Kendji lui souhaite un bon rétablissement.

VIDÉO la première apparition de Kendji Girac depuis l’accident