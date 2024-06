Kendji Girac fait son mea-culpa : « j’étais rentré dans une spirale » (VIDÉO)

Publicité





Le chanteur Kendji Girac s’est exprimé pour la première fois depuis l’accident survenu il y a deux mois, dans une longue vidéo publiée sur Instagram mercredi soir.





« Je suis tellement stressé et content à la fois de m’adresser à vous tous. Depuis mon message du 10 mai, je ne vous ai pas donné de nouvelles car il fallait que je me soigne et que je réfléchisse à ce qui s’était passé pour comprend j’ai pu en arriver là et prendre les bonnes décisions pour l’avenir » a confié le chanteur, gravement blessé par balle au thorax à la fin du mois d’avril.







« Je voulais également laisser la justice faire son travail. Et maintenant que c’est le cas, ça me tenait à coeur puisque je vais mieux, de m’adresser à vous, avec mes mots, pour vous dire à quel point je regrette vraiment tout ce qui s’est passé. Avant l’accident et depuis quelques temps j’avais pris de mauvaises habitudes, je suis rentré dans une spirale que je souhaite à personne. » a-t-il expliqué, faisant référence à ses addictions pour l’alcool et la drogue.

« Malheureusement, je me suis perdu. Tout ça, ça ne fait pas partie de moi. Je ne suis pas un garçon comme ça. (…) Je tiens aujourd’hui à m’excuser auprès de vous. Comme vous le savez, j’ai failli perdre la vie, l’amour de ma famille, de mon public, de mes amis. Ma fille a failli perdre son père, je ne sais pas ce qui s’est passé. »



Et le chanteur a pris conscience de ses erreurs passées et ne compte pas recommencer : « Je ne compte plus refaire toutes ces choses, qui détruisent les gens. Je veux redevenir le garçon que j’étais, que je suis au fond de moi. Le plus important, c’est d’apprendre de ses erreurs. On peut toujours se relever, rien n’est figé dans la vie. (…) Je veux demander pardon, m’excuser auprès de ceux que j’ai blessés, à qui j’ai fait de la peine. Je n’ai jamais voulu ça »

Kendji a reçu de nombreux messages de soutien sous sa vidéo, de ses fans bien sûr, mais aussi d’autres personnalités comme Nikos Aliagas, Matt Pokora, Vianney, Slimane, ou encore Agustin Galliana.

VIDÉO Kendji Girac s’exprime pour la première fois