Ici tout commence du 23 avril : Teyssier va-t-il porter plainte conte Livio ? (résumé + vidéo épisode 910 en avance)

Ici tout commence du 23 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 910 – Teyssier l’a échappé belle dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, hier soir Livio a dérapé et a voulu le tuer !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 23 avril 2024 – résumé de l’épisode 910

Constance est avec Teyssier et s’assure que tout va bien. Livio a tenté de le tuer et l’a étranglé ! Teyssier explique à sa femme qu’il a hâte de voir la police l’embarquer… Mais Constance ne veut pas qu’Emmanuel porte plainte, au risque de briser son avenir ! Dans tous les cas, Teyssier ne compte pas en rester là. Il va le virer de l’institut !

Pendant ce temps là, Stanislas découvre un nouveau visage à Laëtitia. Et au club des célibataires, Enzo donne une bonne leçon à Vic.

Ici tout commence du 23 avril 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1