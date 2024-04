Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de la réunification ? (résumé + replay 9 avril 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 8 du mardi 9 avril 2024 – C’est parti pour l’épisode 8 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination de Maxime chez les rouges, c’est déjà l’heure du jeu de confort.





Les jaunes sont surpris en découvrant que Maxime a été éliminé. Denis leur présente ensuite la récompense : une côte de boeuf de 2 kilos, frites, moutarde et ketchup. Et il s’agit de construire un puzzle en forme de fer à cheval ! Et c’est finalement une victoire des jaunes !







Publicité





Denis annonce que c’est l’heure de la réunification. Chaque équipe va devoir désigner l’ambassadeur adverse ! De retour sur leurs camps, les aventuriers réfléchissent à ce choix crucial.

Chez les jaunes, Pauline est désignée ambassadrice. Chez les rouges, c’est Léa ! Les deux ambassadrices se retrouvent et ne sont pas surprises. Denis récupère leurs bannières et les laisse discuter. Léa assure à Pauline qu’elle est prête à aller aux boules noires. Pauline ne la croit pas ! Chacune campe sur ses positions et refuse de donner le nom de l’un des siens.



Publicité





Les rouges font leurs bagages, ils vont quitter leur camps pour rejoindre les jaunes pour la réunification.

Léa et Pauline n’arrivent pas à s’entendre. Denis les rejoint. Elles assurent être allées au bout de la discussion et vouloir aller au tirage au sort.

Les rouges arrivent sur le camps jaune, qui sera le camps de l’équipe réunifiée. Un peu plus tard, ils sont rejoints par Léa et Pauline !

Et l’aventurier éliminé avant la réunification est…

On découvre qu’au moment d’aller au tirage au sort, Léa a décidé de donner le nom d’un rouge : Ricky. Léa annonce son choix, Ricky est abattu mais les rouges ne lui en veulent pas. Avant de partir, Ricky offre son collier d’immunité à Meïssa.

Quand Denis rejoint les aventuriers, Léa affirme devant tout le monde que lors d’un coup de mou la nuit précédente, Ricky avait demandé de donner son nom ! L’aventure s’arrête là pour lui.

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce 9 avril 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 16 avril, pour suivre l’épisode 9 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Il s’agira de la réunification !