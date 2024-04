Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 10 ? (résumé + replay 23 avril 2024)

Publicité





Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 10 du mardi 23 avril 2024 – C’est parti pour l’épisode 10 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination de Léa lors du premier conseil de la réunification, Meïssa en veut aux ex-rouges de ne pas l’avoir écouté…





Il ne voulait pas voter Océane et a voulu changer, sentant le vent venir. Mais personne n’a voulu l’écouter !







Publicité





Les aventuriers découvrent une cible et des arcs pour annoncer l’épreuve du tir à l’arc avant le jeu de confort. Denis présente la récompense : un coucher de soleil, observer les lucioles, une nuit dans un lit et un petit déjeuner. Mais ils vont aussi vivre quelque chose d’extraordinaire : partir à la découverte des requins baleines ! Ils vont pouvoir nager avec eux ! Et à chaque jeu de confort, le gagnant aura un indice collier.

Première salve : Léa est la meilleure et casse la flèche de Jean. Deuxième salve : encore Léa, qui casse la flèche de David. 3ème salve : c’est Amri, qui casse la flèche de Julie. 4ème salve : Pauline casse la flèche de Cécile. 5ème salve : Meïssa casse la flèche de Léa. 6ème salve : Meïssa casse la flèche d’Aurélien. 7ème salve : Pauline casse la flèche de Meïssa. 8ème salve : Amri casse la flèche de Mégane. 9ème salve : Amri casse la flèche d’Océane. 10ème salve : Amri casse la flèche de Sébastien. Finale entre Amri et Pauline : Amri remporte la victoire !



Publicité





Amri récupère l’indice sur un collier d’immunité et il choisit de partager son confort avec Pauline. Les autres aventuriers retournent sur le camps et beaucoup ne comprend pas le choix de Meïssa d’épargner Amri pendant le tir à l’arc. Meïssa ne comprend pas les attaques et annonce qu’il fait ce qu’il veut.

Loin de tout ça, Amri et Pauline profitent de leur confort. Et ça commence par du riz et du poulet, des fruits et des smoothies ! Amri s’isole ensuite pour regarder son indice pour trouver le collier. Il est caché dans le couverte de la malle sur le camps et il a une clé pour ouvrir une trappe.

Les ex-rouges se réunissent pour parler stratégie mais ça tourne au clash. Meïssa rappelle qu’il fait ses propres choix. Ils décident finalement tous de viser Pauline au prochain conseil.

Pendant ce temps là, Amri et Pauline nagent à côté d’un requin baleine. Quand ils rentrent sur le camps, Amri et Meïssa s’isolent pour discuter et mettent une alliance en place. Amri va ensuite parler à Sébastien de son indice sur son collier, il a besoin d’être seul pour le trouver… A la nuit tombée, il compte le récupérer discrètement. A 3h du mat, alors que Sébastien et Aurélien surveillent, il réussit à récupérer son collier.

Le lendemain matin, Amri découvre le pouvoir de son collier : se protéger lui-même ou protéger deux aventuriers au choix lors du prochain conseil. Mais Mégane les a grillés pendant la nuit, elle pense qu’Amri a trouvé son collier. Amri va parler à Meïssa, il veut le nom de qui est en danger en échange de sa protection. Meïssa balance que c’est Pauline qui est en danger. Amri réunit ensuite les ex-jaunes et leur annonce qu’il va protéger Pauline et Seb, mais ils doivent protéger Meïssa.

L’épreuve d’immunité est annoncée. Et surprise : Denis annonce que cette épreuve est éliminatoire ! Il s’agit d’une épreuve classique : les tables bascules. Et c’est Jean qui remporte la victoire ! L’objectif pour les autres, c’est de ne surtout pas perdre ! A la fin, ça se joue entre Océane et Julie. Et c’est finalement Océane qui est éliminée !

Jean est donc encore immunisé tandis que Meïssa joue à fond son jeu pour qu’Amri réussisse son coup de poker. Mais les rouges ont envie de tenter d’éliminer Amri ! Il va devoir prévenir Amri… Mais Meïssa décide de tout dire à Mégane ! Elle ne veut pas laisser un rouge sortir… Elle informe les autres qu’un rouge est en danger et qu’il faut basculer sur Pauline. Mais étonnamment, personne ne la croit !

Koh-Lanta du 23 avril : et l’aventurier éliminé du conseil est…

Place au conseil. Bonne surprise : Denis offre un sac de riz à la tribu réunifiée ! Amri sort son collier d’immunité et il a finalement décidé de se protéger lui-même. Et bingo : tous les votes des ex-rouges allaient contre Amri ! C’est donc Cécile qui est éliminée.

Si vous avez manqué l’épisode 10 ce 23 avril 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 30 avril, pour suivre l’épisode 11 de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Il s’agira de la réunification !