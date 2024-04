La Grande Librairie du 17 avril 2024 : l’émission déprogrammée, suivez « La Grande Dictée des Jeux »

Publicité





La Grande Librairie du 17 avril 2024, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 mais exceptionnellement, pas pour votre magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine, Augustin Trapenard présente « La Grande Dictée des Jeux ».

Rendez-vous dès 21h05 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.











La Grande Librairie du 17 avril 2024 : déprogrammation, suivez La Grande Dictée des Jeux

France Télévisions, en tant que partenaire fidèle des Jeux Olympiques, s’associe au Festival du Livre de Paris pour une initiative inédite : « La Grande Dictée des Jeux », animée par Augustin Trapenard. Depuis cinq ans, à travers l’émission « Tous prêts pour la dictée ! », diffusée sur les antennes régionales et France 3, France Télévisions œuvre à la promotion de la lecture, des livres et de l’édition francophone. Cette année, c’est sur France 5 que nous vous invitons à une épreuve littéraire exceptionnelle, en partenariat avec Lumni. Sortez vos stylos !

Un événement unique prendra place au cœur du Festival du Livre de Paris : La Grande Dictée des Jeux, sur le Champ-de-Mars, à 100 jours de la cérémonie d’ouverture. L’objectif est de rassembler une communauté intergénérationnelle de 3 000 personnes. Entre compétition, défi, esprit d’équipe et célébration de la langue française, élèves, étudiants, adultes et aînés se transformeront en champions de l’orthographe. Le tout dans un cadre exceptionnel, avec la tour Eiffel en arrière-plan. De nombreuses surprises sont prévues, avec la participation de sportifs représentant la France et des présentations des nouvelles disciplines olympiques.

En compagnie d’auteurs contemporains de renom, de sportifs sélectionnés pour les Jeux Olympiques, de Rachid Santaki en tant que maître de cérémonie et d’Augustin Trapenard à l’animation, trois dictées issues de textes inédits suivront la devise olympique : Citius, Altius, Fortius (plus vite, plus haut, plus fort) :



Dictée n° 1 : sur le thème « plus vite », écrite par Agnès Martin-Lugand

Dictée n° 2 : sur le thème « plus haut », écrite par David Foenkinos

Dictée n° 3 : sur le thème « plus fort », écrite par Marc Lévy

Cet événement, sous le label « Olympiade culturelle » du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, promet un moment festif d’envergure dans un cadre naturel unique, mêlant culture et sport.