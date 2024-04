La grande semaine du 13 avril 2024 : l’invité et le sommaire ce soir sur M6

Publicité





La grande semaine du 13 avril 2024, les invités – Ce samedi soir en access, Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 pour son tout nouveau talk-show, « La grande semaine ». Quel sera l’invité d’Ophélie et sa bande aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 17h40 sur M6 ou sur 6play pour le replay.







La grande semaine du 13 avril 2024 : l’invité du jour

Ophélie Meunier recevra ce soir le criminologue Alain Bauer pour parler de l’affaire Dupont de Ligonnès.

Également au sommaire :

– les nouveaux rebondissements judiciaires qui opposent Brad Pitt et Angelina Jolie

– le salon du running

– les français accros aux annonces immobilières

– la musique métal au musée Donald Trump



"Et ça, c'est dans la grande… SEMAINE !" 🙌

Le concept et les chroniqueurs

Ophélie Meunier et sa bande vous offrent une séance de rattrapage tonique et joyeuse sur tout ce qu’il s’est passé ces derniers jours ou ce qui vous attend demain. Ophélie Meunier et ses chroniqueurs reviendront tout en humeur sur l’actualité du moment avec fun et sans compromis. Ils recevront chaque semaine une personnalité, mais aussi des anonymes qui font l’actu. Phénomènes de société, tendances, évènements culturels, polémiques : ils passeront au crible toutes les actualités, même les plus folles !

Elle sera entourée de son équipe de chroniqueurs : Chicandier, Anne-Sophie Girard, Philippe Manoeuvre, Enora Malagré, Baptiste des Monstiers, Valérie Expert, Emeric Berco,Carole Juge-Llewellyn, et Jules Fougère.

